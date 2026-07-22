Granite Ridge Resources Aktie
WKN DE: A3DUWU / ISIN: US3874321074
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Granite Ridge Resources präsentiert Quartalsergebnisse
Granite Ridge Resources äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 27,67 Prozent auf 139,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,402 USD je Aktie, gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 552,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 450,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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