Erste Schätzungen: Granite Ridge Resources präsentiert Quartalsergebnisse

Granite Ridge Resources äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 27,67 Prozent auf 139,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,402 USD je Aktie, gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 552,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 450,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at