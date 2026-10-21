Granite Ridge Resources Aktie

Granite Ridge Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DUWU / ISIN: US3874321074

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Granite Ridge Resources stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Granite Ridge Resources präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,128 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Granite Ridge Resources nach den Prognosen von 5 Analysten 153,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 35,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 112,7 Millionen USD umgesetzt worden.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,490 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 596,4 Millionen USD, gegenüber 450,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Granite Ridge Resources Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Granite Ridge Resources Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Granite Ridge Resources Inc Registered Shs 4,68 -6,40% Granite Ridge Resources Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor nervösem Start -- DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen sinken
Am heimischen Aktienmarkt wird mit einer verunischerten Eröffnung gerechnet, während der deutsche Aktienmarkt im Minus erwartet wird. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen