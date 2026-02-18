Granite Ridge Resources Aktie
Erste Schätzungen: Granite Ridge Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Granite Ridge Resources wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,092 USD aus. Im letzten Jahr hatte Granite Ridge Resources einen Verlust von -0,090 USD je Aktie eingefahren.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 106,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Granite Ridge Resources für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 117,1 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,525 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,140 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 462,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 380,0 Millionen USD.
