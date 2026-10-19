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WKN DE: A0NGSQ / ISIN: US3886891015

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Graphic Packaging öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Graphic Packaging wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,229 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,17 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,679 USD im Vergleich zu 1,48 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 8,62 Milliarden USD, gegenüber 8,62 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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