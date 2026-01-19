Erste Schätzungen: Graphic Packaging präsentiert Quartalsergebnisse

Graphic Packaging lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,350 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,91 Prozent verringert. Damals waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,03 Milliarden USD aus – eine Minderung von 3,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Graphic Packaging einen Umsatz von 2,10 Milliarden USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie, gegenüber 2,16 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 8,55 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 8,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at