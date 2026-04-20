Graphic Packaging Aktie
WKN DE: A0NGSQ / ISIN: US3886891015
|
20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Graphic Packaging veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Graphic Packaging präsentiert in der voraussichtlich am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,061 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,420 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,24 Prozent auf 2,05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,967 USD je Aktie, gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 8,46 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Graphic Packaging Holding Co
|
06:21
|Erste Schätzungen: Graphic Packaging veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Graphic Packaging zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Graphic Packaging präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Graphic Packaging veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Graphic Packaging stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Graphic Packaging Holding Co
Aktien in diesem Artikel
|Graphic Packaging Holding Co
|8,20
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.