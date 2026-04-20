Erste Schätzungen: Graphic Packaging veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Graphic Packaging präsentiert in der voraussichtlich am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,061 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,420 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,24 Prozent auf 2,05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,967 USD je Aktie, gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 8,46 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at