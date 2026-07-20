Graphic Packaging Aktie
WKN DE: A0NGSQ / ISIN: US3886891015
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Graphic Packaging zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Graphic Packaging veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,122 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Graphic Packaging 0,340 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,18 Milliarden USD gegenüber 2,20 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,825 USD im Vergleich zu 1,48 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 8,62 Milliarden USD, gegenüber 8,62 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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