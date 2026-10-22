Gray Television Aktie
WKN: 902961 / ISIN: US3893751061
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gray Television gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gray Television äußert sich voraussichtlich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,858 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,240 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 955,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 749,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,30 USD, gegenüber -1,410 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 3,63 Milliarden USD im Vergleich zu 3,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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