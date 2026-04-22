Gray Television Aktie

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WKN: 902961 / ISIN: US3893751061

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gray Television informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gray Television lässt sich voraussichtlich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gray Television die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,218 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Gray Television in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 769,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 782,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,52 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,50 Milliarden USD, gegenüber 3,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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