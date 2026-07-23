Erste Schätzungen: Gray Television legt Quartalsergebnis vor

Gray Television präsentiert voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,036 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,87 Prozent auf 794,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gray Television noch 772,0 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,94 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,48 Milliarden USD, gegenüber 3,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at