Gray Television Aktie
WKN: 903419 / ISIN: US3893752051
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gray Television legt Quartalsergebnis vor
Gray Television präsentiert voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,036 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,87 Prozent auf 794,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gray Television noch 772,0 Millionen USD umgesetzt.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,94 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,48 Milliarden USD, gegenüber 3,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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