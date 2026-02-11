Gray Television Aktie
WKN: 902961 / ISIN: US3893751061
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Gray Television legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gray Television wird voraussichtlich am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gray Television für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,280 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 25,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 780,0 Millionen USD gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,397 USD, gegenüber 3,36 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,64 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
