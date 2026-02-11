Erste Schätzungen: Gray Television präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gray Television präsentiert in der voraussichtlich am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,280 USD gegenüber 1,59 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 25,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 780,0 Millionen USD gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,397 USD je Aktie, gegenüber 3,36 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,08 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at