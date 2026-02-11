Gray Television Aktie
WKN: 903419 / ISIN: US3893752051
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Gray Television präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gray Television präsentiert in der voraussichtlich am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,280 USD gegenüber 1,59 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 25,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 780,0 Millionen USD gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,397 USD je Aktie, gegenüber 3,36 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,08 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gray Television Inc.
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Gray Television präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Gray Television präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Gray Television stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Gray Television Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Gray Television Inc.
|12,98
|13,41%