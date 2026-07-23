Gray Television Aktie

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WKN: 902961 / ISIN: US3893751061

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gray Television präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gray Television lässt sich voraussichtlich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gray Television die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,036 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 2,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 794,1 Millionen USD gegenüber 772,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD im Vergleich zu -1,410 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 3,48 Milliarden USD, gegenüber 3,10 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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