Erste Schätzungen: Gray Television präsentiert Quartalsergebnisse

Gray Television wird voraussichtlich am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,218 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,63 Prozent auf 769,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 782,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD, gegenüber -1,410 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 3,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,10 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at