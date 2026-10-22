Gray Television Aktie
WKN: 903419 / ISIN: US3893752051
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gray Television stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Gray Television lässt sich voraussichtlich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gray Television die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,858 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,240 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Gray Television nach den Prognosen von 6 Analysten 955,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 749,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,410 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,63 Milliarden USD, gegenüber 3,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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