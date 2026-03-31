Erste Schätzungen: Great Southern Bancorp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Great Southern Bancorp stellt voraussichtlich am 15.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Great Southern Bancorp 1,47 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 54,8 Millionen USD gegenüber 87,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 37,19 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,24 USD aus. Im Vorjahr waren 6,19 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 220,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 344,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at