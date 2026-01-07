Erste Schätzungen: Great Southern Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Great Southern Bancorp wird voraussichtlich am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,34 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,51 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,27 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Great Southern Bancorp nach der Prognose von 1 Analyst 55,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 38,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 89,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,08 USD je Aktie, gegenüber 5,26 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 226,9 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 357,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

