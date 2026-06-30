Erste Schätzungen: Great Southern Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Great Southern Bancorp veröffentlicht voraussichtlich am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,36 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,72 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 38,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 54,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,70 USD, gegenüber 6,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 220,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 344,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at