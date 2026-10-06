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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Great Southern Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Great Southern Bancorp veröffentlicht voraussichtlich am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,39 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 35,19 Prozent auf 56,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Great Southern Bancorp noch 86,5 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,83 USD im Vergleich zu 6,19 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 224,2 Millionen USD, gegenüber 344,3 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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