WKN DE: A1JUDS / ISIN: CNE1000018V8

13.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Great Wall Motor gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Great Wall Motor gibt voraussichtlich am 28.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,472 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 18,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 70,93 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 59,94 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 27 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,36 CNY je Aktie, gegenüber 1,49 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 27 Analysten durchschnittlich bei 224,08 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 195,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Great Wall Motor Co Ltd (A)

Analysen zu Great Wall Motor Co Ltd (A)

Great Wall Motor Co Ltd (A)

Great Wall Motor Co Ltd (A) 20,61 0,44%

