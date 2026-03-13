Great Wall Motor Aktie
Erste Schätzungen: Great Wall Motor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Great Wall Motor präsentiert voraussichtlich am 28.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,472 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Great Wall Motor einen Gewinn von 0,290 HKD je Aktie eingefahren.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 70,93 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 64,82 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 1,62 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 223,75 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 211,93 Milliarden HKD waren.
