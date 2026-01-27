Erste Schätzungen: Great-West Lifeco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Great-West Lifeco öffnet voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,29 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Great-West Lifeco 1,20 CAD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,52 Milliarden CAD aus – eine Minderung von 82,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Great-West Lifeco einen Umsatz von 8,51 Milliarden CAD eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,96 CAD im Vergleich zu 4,23 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,29 Milliarden CAD, gegenüber 46,78 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at