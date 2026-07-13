Erste Schätzungen: Great-West Lifeco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Great-West Lifeco veröffentlicht voraussichtlich am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,37 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,960 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 85,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,84 Milliarden CAD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,54 Milliarden CAD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,60 CAD, gegenüber 4,29 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 5,12 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 49,18 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at