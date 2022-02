Erste Schätzungen: Greater Than AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Greater Than AB wird voraussichtlich am 24.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,220 SEK gegenüber -0,580 SEK im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 174,36 Prozent auf 10,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -1,560 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,250 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 25,7 Millionen SEK, gegenüber 11,6 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at