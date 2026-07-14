Erste Schätzungen: Green Brick Partners informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Green Brick Partners präsentiert in der voraussichtlich am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD gegenüber 1,85 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 14,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 470,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 549,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,83 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,07 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,90 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at