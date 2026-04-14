Erste Schätzungen: Green Brick Partners präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Green Brick Partners äußert sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,18 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Green Brick Partners ein EPS von 1,67 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Green Brick Partners in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,89 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 423,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 497,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,98 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 7,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,98 Milliarden USD, gegenüber 2,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at