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WKN DE: A12EA8 / ISIN: US3927091013

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Green Brick Partners präsentiert Quartalsergebnisse

Green Brick Partners wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,45 USD je Aktie gegenüber 1,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 469,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 5,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 499,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,08 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,07 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,90 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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