WKN DE: A12EA8 / ISIN: US3927091013

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Green Brick Partners stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Green Brick Partners wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,63 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Green Brick Partners ein EPS von 2,31 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Green Brick Partners in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 473,3 Millionen USD im Vergleich zu 567,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,94 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 8,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,02 Milliarden USD, gegenüber 2,10 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

