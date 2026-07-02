Green Landscaping Aktie
WKN DE: A2JGTK / ISIN: SE0010985028
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Green Landscaping mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Green Landscaping öffnet voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,905 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Green Landscaping ein EPS von 1,15 SEK je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,74 Milliarden SEK gegenüber 1,61 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,57 SEK, während im vorherigen Jahr noch 2,26 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,74 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,23 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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