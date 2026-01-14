Green Landscaping Aktie
WKN DE: A2JGTK / ISIN: SE0010985028
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Green Landscaping präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Green Landscaping lässt sich voraussichtlich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Green Landscaping die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,22 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Green Landscaping 1,09 SEK je Aktie vermeldete.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,77 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Green Landscaping für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,80 Milliarden SEK aus.
Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,15 SEK, gegenüber 3,48 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 6,27 Milliarden SEK im Vergleich zu 6,35 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Green Landscaping Holding AB Registered Shs
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Green Landscaping präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Green Landscaping zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Green Landscaping präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.07.25
|Ausblick: Green Landscaping vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)