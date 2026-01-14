Erste Schätzungen: Green Landscaping präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Green Landscaping lässt sich voraussichtlich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Green Landscaping die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,22 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Green Landscaping 1,09 SEK je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,77 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Green Landscaping für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,80 Milliarden SEK aus.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,15 SEK, gegenüber 3,48 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 6,27 Milliarden SEK im Vergleich zu 6,35 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at