Green Landscaping Aktie
WKN DE: A2JGTK / ISIN: SE0010985028
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Green Landscaping veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Green Landscaping lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Green Landscaping im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,720 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,560 SEK je Aktie gewesen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent auf 1,73 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,61 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,92 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,26 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 6,90 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 6,23 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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