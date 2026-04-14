Green Landscaping Aktie
WKN DE: A2JGTK / ISIN: SE0010985028
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Green Landscaping zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Green Landscaping äußert sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,068 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Green Landscaping -0,330 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Green Landscaping nach den Prognosen von 3 Analysten 1,38 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,22 Milliarden SEK umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,75 SEK aus. Im Vorjahr waren 2,26 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 6,67 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 6,23 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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