Erste Schätzungen: Green Thumb Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Green Thumb Industries wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen, dass Green Thumb Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,013 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 295,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 411,6 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,152 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,410 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,16 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,56 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at