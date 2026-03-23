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WKN: 891600 / ISIN: US3936571013

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23.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Greenbrier Companies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Greenbrier Companies gibt voraussichtlich am 07.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,850 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Greenbrier Companies nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 667,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 12,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 762,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,12 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,35 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,90 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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