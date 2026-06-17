Erste Schätzungen: Greenbrier Companies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Greenbrier Companies lädt voraussichtlich am 01.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.05.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,603 USD. Dies würde einer Verringerung von 67,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Greenbrier Companies 1,86 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 617,6 Millionen USD – ein Minus von 26,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Greenbrier Companies 840,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,56 Milliarden USD, gegenüber 3,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at