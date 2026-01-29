GREENS Aktie

WKN DE: A2DM2M / ISIN: JP3274090004

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: GREENS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GREENS lädt voraussichtlich am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 117,40 JPY aus. Im letzten Jahr hatte GREENS einen Gewinn von 160,17 JPY je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent auf 14,52 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 329,95 JPY je Aktie, gegenüber 368,90 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 54,85 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 49,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu GREENS CO. LTD. Registered Shs

Analysen zu GREENS CO. LTD. Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

GREENS CO. LTD. Registered Shs 2 068,00 -1,15%

