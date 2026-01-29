GREENS Aktie
WKN DE: A2DM2M / ISIN: JP3274090004
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GREENS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
GREENS lädt voraussichtlich am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 117,40 JPY aus. Im letzten Jahr hatte GREENS einen Gewinn von 160,17 JPY je Aktie eingefahren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent auf 14,52 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 329,95 JPY je Aktie, gegenüber 368,90 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 54,85 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 49,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GREENS CO. LTD. Registered Shs
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: GREENS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: GREENS gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: GREENS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: GREENS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu GREENS CO. LTD. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|GREENS CO. LTD. Registered Shs
|2 068,00
|-1,15%