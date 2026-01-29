Erste Schätzungen: GREENS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GREENS lädt voraussichtlich am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 117,40 JPY aus. Im letzten Jahr hatte GREENS einen Gewinn von 160,17 JPY je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent auf 14,52 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 329,95 JPY je Aktie, gegenüber 368,90 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 54,85 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 49,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at