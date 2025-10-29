Erste Schätzungen: GREENS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GREENS wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 72,80 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 110,16 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,16 Prozent auf 13,07 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 292,77 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 368,90 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 53,42 Milliarden JPY, gegenüber 49,65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at