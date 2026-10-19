Erste Schätzungen: Greif B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Greif B veröffentlicht voraussichtlich am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 18,59 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,09 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 55,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 701,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,34 USD, gegenüber 21,69 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 4,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,29 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at