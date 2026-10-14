Grid Dynamics a Aktie
WKN DE: A2P1HB / ISIN: US39813G1094
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Grid Dynamics A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Grid Dynamics A stellt voraussichtlich am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,125 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Grid Dynamics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 112,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 104,2 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,466 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 438,0 Millionen USD, gegenüber 411,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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