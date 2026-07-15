Grid Dynamics a Aktie
WKN DE: A2P1HB / ISIN: US39813G1094
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Grid Dynamics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Grid Dynamics A öffnet voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,105 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Grid Dynamics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 106,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,445 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,110 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 438,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 411,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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