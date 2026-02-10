Grieg Seafood ASAShs Aktie

Grieg Seafood ASAShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MUHR / ISIN: NO0010365521

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grieg Seafood AS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Grieg Seafood AS wird voraussichtlich am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,021 NOK je Aktie gegenüber -14,200 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Grieg Seafood AS mit einem Umsatz von insgesamt 784,2 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,25 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 65,13 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,251 NOK je Aktie, gegenüber -21,900 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 4,63 Milliarden NOK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,38 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

