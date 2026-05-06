Grieg Seafood ASAShs Aktie

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WKN DE: A0MUHR / ISIN: NO0010365521

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06.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grieg Seafood AS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Grieg Seafood AS veröffentlicht voraussichtlich am 21.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,234 NOK je Aktie gegenüber -2,900 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grieg Seafood AS in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 60,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 858,6 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 2,18 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,31 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,90 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,48 Milliarden NOK, gegenüber 3,69 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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