Grieg Seafood ASAShs Aktie

Grieg Seafood ASAShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MUHR / ISIN: NO0010365521

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Grieg Seafood AS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Grieg Seafood AS wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,475 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,300 NOK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grieg Seafood AS in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 52,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 697,8 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,46 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,176 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -21,900 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,37 Milliarden NOK, gegenüber 7,38 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grieg Seafood ASAShsmehr Nachrichten