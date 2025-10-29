Erste Schätzungen: Grieg Seafood AS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Grieg Seafood AS wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,475 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,300 NOK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grieg Seafood AS in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 52,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 697,8 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,46 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,176 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -21,900 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,37 Milliarden NOK, gegenüber 7,38 Milliarden NOK im Vorjahr.

