Grieg Seafood ASAShs Aktie

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WKN DE: A0MUHR / ISIN: NO0010365521

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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Grieg Seafood AS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Grieg Seafood AS wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,029 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 99,15 Prozent erhöht. Damals waren -3,400 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 36,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 636,1 Millionen NOK aus.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,513 NOK, gegenüber 7,90 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 3,51 Milliarden NOK im Vergleich zu 3,69 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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