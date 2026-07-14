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WKN DE: A1J1E2 / ISIN: US3984384087

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grifols mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grifols wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,264 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Grifols noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,26 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,957 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,670 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,88 Milliarden USD, gegenüber 8,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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