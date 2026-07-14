Erste Schätzungen: Grifols SA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Grifols SA wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,228 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,12 Prozent erhöht. Damals waren 0,170 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,95 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 3,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Grifols SA einen Umsatz von 1,89 Milliarden EUR eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,824 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,590 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,64 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 7,52 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at