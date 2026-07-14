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WKN DE: A2ABZN / ISIN: ES0171996095

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grifols stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grifols wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,228 EUR je Aktie gegenüber 0,170 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,95 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,89 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,824 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,590 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,64 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,52 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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