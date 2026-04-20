Erste Schätzungen: GRK Infra gewährt Anlegern Blick in die Bücher

GRK Infra äußert sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,140 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 123,7 Millionen EUR aus – eine Minderung von 29,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GRK Infra einen Umsatz von 174,5 Millionen EUR eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,06 EUR, gegenüber 1,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 820,0 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 872,3 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at