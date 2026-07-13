Erste Schätzungen: GRK Infra legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GRK Infra wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,243 EUR aus. Im letzten Jahr hatte GRK Infra einen Gewinn von 0,320 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 210,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 231,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,22 EUR im Vergleich zu 1,07 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 906,8 Millionen EUR, gegenüber 872,3 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at