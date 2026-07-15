Erste Schätzungen: Group 1 Automotive präsentiert Quartalsergebnisse

Group 1 Automotive öffnet voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 10,63 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,76 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 10,82 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,72 Prozent auf 5,66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Group 1 Automotive noch 5,70 Milliarden USD umgesetzt.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 41,25 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 25,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 22,69 Milliarden USD, gegenüber 22,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at